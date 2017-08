Fuldaer Verein bewahrt chinesische Familie vor Abtreibung aus Geldnot

Fulda/Aachen



„Wir hatten die Befürchtung, dass die Eltern ihr Kind abtreiben, wenn sie auf den Kosten der Schwangerschaft sitzen bleiben“, erklärt Cornelia Kaminsiki, die auch stellvertretende ALfA-Bundesvorsitzende ist.



Der Hintergrund: Der Chinese Zhixiang Mou, seine Frau Jing Tian und deren vierjährige Tochter sind erst seit ein paar Monaten in Deutschland, Mou promoviert an der Uni Aachen. Als er eine Krankenversicherung für seine Familie abschließt, ist seine Frau bereits schwanger. Die Folge: Die Krankenkasse übernimmt nicht die Kosten für die Schwangerschaft. Sie hätte bereits vor der Schwangerschaft abgeschlossen werden müssen. Die Familie hätte die Ärzte und die Entbindung selbst zahlen müssen – und das mit 1200 Euro, die Mou monatlich an der Uni verdient. Der Leiter der Krankenkasse verwies die Familie schließlich an ALfA.



In China sind Abtreibungen zur Geburtenkontrolle gang und gäbe, erklärt Kaminski. Da Aachen nahe an der niederländischen Grenze liegt, war der Verein besorgt. Abtreibungen sind dort bis zum dritten Schwangerschaftsdrittel möglich. „Das wollten wir auf jeden Fall verhindern“, fährt sie fort.



ALfA hat mit der Familie versucht, an anderen Stellen Hilfe zu bekommen und Sozialleistungen zu beantragen. Aber alle Versuche scheiterten. Schließlich wurde während der Schwangerschaft klar, dass ein Kaiserschnitt notwendig würde – Kosten von knapp 3500 Euro. „Ich dachte mir, es muss doch ein Krankenhaus geben, das die Entbindung pro bono macht“, sagt Kaminski. In Aachen war sie erfolglos, weshalb sie sich im Kreis Fulda umhörte. Nach einigen Abfuhren hat Schwester Eva-Maria Martin von den Vinzentinerinnen der Aktion zugestimmt: Das Herz-Jesu-Krankenhaus übernahm die Kosten für die Entbindung.



Zhixiang Mou war anfangs von der Entbindung in Fulda nicht begeistert; er wollte bei der Geburt dabei sein. „Das wollte ich unbedingt möglich machen“, sagt Kaminski. Sie griff zum Telefon und rief Steffen Ackermann von der Pension Wenzel in Fulda an. Sie schilderte die Situation, und er sicherte ihr Hilfe zu. So konnte die Familie kostenlos in der Pension wohnen und bekam eine „Pizza-Flat“, wie es Kaminski nennt: „Nico Tedesco von der ‚Tomate‘ war ebenfalls sofort bereit, der Familie zu helfen“, freut sich die stellvertretende Bundesvorsitzende über die Hilfsbereitschaft.



So konnte die Familie am Sonntag, 11. Juni, anreisen, und Mutter Tian bekam montags den kleinen Zhe Ming – ähnlich gesprochen wie das englische „German“. Der Name soll einen Bezug zu Deutschland haben, wie der stolze Vater Cornelia Kaminski erzählte. Am Freitag, 17. Juni, reiste die nun vierköpfige Familie wieder aus Fulda ab. Seit dem Tag gibt es einen Patenschaftsvertrag zwischen ALfA und der Familie. Für ein Jahr lang bekommen sie zur Unterstützung 200 Euro sowie Hilfe bei Arztbesuchen oder Behördengängen.



ALfA hat damit rund 3500 Euro an Kosten übernommen: 400 Euro für die Zugfahrten, 930 Euro für die Arztkosten der Gynäkologin in Aachen sowie 2400 Euro für die monatliche Unterstützung im kommenden Jahr – sowie Kleidung, Trage und Autositz für das Neugeborene. Und auch die Kosten für das Krankenhaus hätten noch einmal 3500 Euro betragen. „Mit 690 Euro war die Rechnung aber beglichen“, freut sich Kaminski. ALfA hatte bei seinem Jubiläumsfest zum 40-jährigen Bestehen 690 Euro für die Familie gesammelt, die somit für die Krankenhauskosten verwendet werden konnten.



Aber die Familie soll auch einen Teil der Kosten zurückerstatten, wenn die Zeit der Unterstützung beendet ist. „Die Fahrtkosten in Höhe von 400 Euro müssen sie dann in Raten zurückbezahlen“, erklärt Kaminski. Die Familie ist dankbar für die Hilfe in Fulda und steht weiterhin in engem Kontakt mit Kaminski und ALfA.



Der Verein

In der Aktion Lebensrecht für alle (ALfA) haben sich – unabhängig von politischer oder religiöser Anschauung – Menschen zusammengeschlossen, die für das uneingeschränkte Lebensrecht jedes Menschen, ob geboren, ungeboren, behindert, krank oder alt, eintreten. ALfA hat 11 000 Mitglieder. Der Verein finanziert seine Arbeit komplett über Spendengelder.